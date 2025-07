“Tanto non capirai”: la festa a Bari di cinema e di appartenenza

Dinamo Film presenta Tanto non capirai – Festa biancorossa di cinema, di appartenenza, di priscio, un evento popolare e culturale organizzato in occasione del decennale di Una Meravigliosa Stagione Fallimentare, il documentario che ha raccontato al mondo l’anima più autentica del tifo barese per la squadra di calcio della città.

Il 22 e 23 luglio, l’Anfiteatro Arena della Pace di Bari, gestito da AncheCinema, ospiterà due serate speciali per celebrare una storia colle va, una passione che ha a attraversato stagioni, generazioni e classifiche: talk con giornalisti , calciatori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, seguiti dalla proiezione di due film simbolo del legame profondo tra il Bari e la sua comunità: Una Meravigliosa Stagione Fallimentare e U megghie paise – I quattro mesi in cui la città impazzì.

PROGRAMMA

Martedì 22 luglio

Ore 19:30 – Talk | Cosa siamo stati : la passione biancorossa nelle storie dei tifosi. Aneddoti , ricordi, curiosità. Omaggio a Vito Vasile Intervengono Vanni Bramati – Attore e regista, Mario Bucci – Regista, Ivan D’Ambrosio – CEO e Produttore Dinamo Film, Piero D’Oronzo – Segretario Generale del Bari dal 1996 sino al 2014, Gennaro Delvecchio – Centrocampista Bari 2013/2014, Gaetano Errico – Fondatore gruppo Ultras Kuei Vekki, Fabio Fanelli – Autore e sceneggiatore, Michele Salomone – Giornalista, Alberto Savarese – Ex capo ultras del Bari, Roberto Sblendorio – Ex capo ultras del Bari, Daniele Sciaudone – Centrocampista Bari dal 2012 al 2015, Carlo Testini – 50 sfumature di biancorosso, Antonio Vasile –

Presidente di Aeroporti di Puglia. Modera Antonio Palumbo

Ore 21:00 | Proiezione di Una Meravigliosa Stagione Fallimentare

Mercoledì 23 luglio

Ore 19:30 – Talk | 16 anni dopo: qual è la cura per tornare in serie A? Omaggio a Gianni Antonucci

Intervengono Michele Antonucci – Avvocato, Max Boccasile – Autore e conduttore tv, Claudia Carbonara – Giornalista, Cristiano Carriero – Storyteller e Founder La Content, Vincenzo De Gregorio – Giornalista, Antonio Di Gennaro – Commentatore, Alessandro Gazzi – Centrocampista Bari dal 2004 al 2011, Giorgio Perinetti – Direttore Sportivo del Bari dal 2007 al 2010, Antonello Raimondo – Giornalista, Alberto Savarese – Ex capo ultras del Bari, Enzo Tamborra – Giornalista. Modera Michele Salomone

Ore 21:00 – Proiezione di U megghie paise – I quattro mesi in cui la città impazzì Biglietti disponibili al botteghino dell’Anfiteatro Arena della Pace e su Vivaticket Uscito nel 2015, Una Meravigliosa Stagione Fallimentare racconta l’incredibile annata 2012–2013 dell’SSC Bari, rimasta senza proprietà, sti pendi né risorse, ma capace di una rimonta straordinaria grazie all’energia dei tifosi e a una campagna social (#compratelabari) che fece il giro d’Italia. Il documentario, diretto da Mario Bucci e prodotto da Dinamo Film, con il contributo di Apulia Film Commission, è stato premiato in tutti i principali festival di cinema spor vo europei: Miglior Film al Festival 11mm di Berlino, Miglior Film Spor vo dell’Anno agli Italian Sport Awards, Premio del Pubblico FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai, Menzione speciale al Festival del Cinema Spor vo di Palermo e Miglior Film all’Offside Film Fest di Milano. Riconosciuto di Interesse Culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

U megghie paise – I quattro mesi in cui la città impazzì, diretto da Vanni Bramati e prodotto da Ivan D'Ambrosio con il contributo di Apulia Film Commission, è un documentario corale ambientato nella primavera del 2009. Attraverso le storie parallele di nove protagonisti uniti dal legame viscerale con i colori biancorossi, il film racconta la promozione in Serie A del Bari di Antonio Conte, intrecciando sport, politica, religione e costume in un ritratto autentico della città. Una narrazione collettiva che fotografa la Bari di quegli anni, sospesa tra orgoglio e autocritica, ironia e voglia di riscatto, confermando che, per chi la ama o anche solo la attraversa, Bari resta sempre U mègghie paìse.