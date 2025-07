Mafia, Rita Dalla Chiesa: “A Bari c’è, Stato sia presente”

“Le parole del Procuratore aggiunto di Bari, Francesco Giannella, sono gravissime. Parlano di una città assuefatta alla mafia, dove quasi ci si annoia ad affrontare l’argomento criminalità, dove si diventa ‘amici’ degli ‘amici’, si spara nei locali, si comprano voti e la criminalità gestisce in modo prepotente e sfrontato la movida notturna e il turismo. Davanti a tutto questo non possiamo che denunciare, e non voltare lo sguardo altrove. Diventeremmo loro complici”. Lo ha dichiarato la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, che annuncia un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Interno.

“L’omicidio di Antonella Lopez è stato solo l’ultimo segnale. A Bari c’è una mafia che non ha più bisogno di nascondersi, e che si rafforza nel silenzio e nelle pratiche criminali quasi normalizzate. La presenza dello Stato deve tornare a farsi sentire, con un segnale di forza e continuità. Ho piena fiducia che il Governo saprà dare la risposta che i cittadini si aspettano, e chiederò al Ministro dell’Interno un impegno molto concreto per Bari”, conclude.