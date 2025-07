Bari, raccolta sangue al Policlinico: per dare un aiuto agli ospedali

Torna l’appuntamento estivo “È giunta l’ora di donare il sangue”, l’iniziativa organizzata dalla fondazione Ciao Vinny in collaborazione con altre realtà del territorio per una raccolta straordinaria di sangue. L’obiettivo è dare un sostegno concreto agli ospedali che, soprattutto durante l’estate, sono chiamati a far fronte alle tantissime emergenze, dovute anche all’aumento degli incidenti stradali in questo periodo particolare dell’anno. Un’esigenza che nasce, inoltre, per garantire l’assistenza a coloro che necessitano di sangue ed emocomponenti per interventi d’urgenza o trapianti, ma anche ai tanti pazienti oncologici e a coloro che devono sottoporsi a trasfusioni con cadenza regolare, come i talassemici.

L’appuntamento è oggi dalle ore 7.30 alle 13, presso la banca del sangue del Policlinico di Bari.

Coloro che vorranno partecipare alla raccolta al termine del prelievo potranno usufruire della colazione offerta da “L’argenteria” di Bari, che ha deciso di sostenere in questo modo l’iniziativa.

Alle ore 8 parteciperanno all’iniziativa anche il sindaco e gli assessori comunali.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 340 4873006.