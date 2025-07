Bari, all’istituto Tumori un ambulatorio per i pazienti fragili

L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, attiverà da sabato 26 luglio un nuovo ambulatorio rivolto ai pazienti più fragili. L’Ambulatorio di continuità assistenziale oncologica sarà operativo ogni sabato, domenica e giorno festivo, dalle ore 8.30 alle 12.30, fino al 31 ottobre 2025, con possibilità di estensione fino al 31 dicembre.

Il progetto, denominato Sempre Accanto – Ambulatorio di continuità e supporto, nasce per offrire una risposta concreta al bisogno di assistenza anche nei giorni critici, migliorare la qualità del servizio e ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso.

“Con questi nuovi servizi garantiamo una presa in carico più umana e continuativa del paziente oncologico – dichiara Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario dell’oncologico barese – rafforzando la rete di supporto nei momenti in cui normalmente i servizi rallentano. Si tratta di un’iniziativa resa possibile anche grazie alla recente intesa con le organizzazioni sindacali, che ha consentito di destinare parte delle risorse contrattuali al potenziamento dei servizi assistenziali nei giorni festivi”.

Le prestazioni saranno erogate da infermieri specializzati, operatori socio-sanitari e, per i pazienti stomizzati, da personale psicologico dedicato. Sono gratuite e accessibili esclusivamente su segnalazione del medico specialista dell’Istituto o del coordinatore infermieristico di riferimento. Non è previsto l’accesso diretto o tramite prenotazione CUP (info alla casella mail sempreaccanto@oncologico.bari.it).

L’ambulatorio sarà attivo nella stanza 02-44, situata al piano terra dell’Istituto, in una posizione facilmente raggiungibile, pensata per agevolare l’accoglienza e il comfort dei pazienti.

L’ambulatorio si occuperà di medicazioni di lesioni cutanee semplici non infette, somministrazione di terapie di supporto per via intramuscolare, misurazione dei parametri vitali, gestione del catetere venoso centrale, supporto clinico, educativo e psicologico per la gestione della stomia, con particolare attenzione al cambio di dispositivi.

“L’obiettivo è duplice – conclude Delle Donne – assicurare assistenza continuativa e offrire un punto di riferimento stabile anche nei fine settimana e nei festivi, accompagnando il paziente e la famiglia con competenza e ascolto”.

L’ambulatorio sarà monitorato attraverso indicatori di qualità, report mensili e questionari di customer satisfaction, per garantire il miglioramento continuo del servizio.