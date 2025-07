Intesa Aeroporti di Puglia-Enac: 218 milioni di investimenti

È stato firmato oggi il Contratto di Programma tra ENAC e Aeroporti di Puglia, valido per il quadriennio 2024–2027, che prevede oltre 218 milioni di euro di investimenti destinati allo sviluppo e al potenziamento della Rete Aeroportuale Pugliese.

Il Contratto di Programma, strumento che regola i rapporti tra ENAC e il Gestore aeroportuale, stabilisce gli obiettivi di investimento, qualità e tutela ambientale, sicurezza e sostenibilità economico-finanziaria del piano. La firma rappresenta un passaggio strategico per garantire la crescita armonica e strutturata degli aeroporti pugliesi, nell’ambito della concessione quarantennale, rafforzando il loro ruolo al servizio dello sviluppo della connettività della Puglia con i mercati nazionali ed internazionali più importanti a livello economico, industriale e turistico. Gli investimenti, sulla base delle specifiche vocazioni degli aeroporti stabilite nella pianificazione strategica, saranno così ripartiti: il 30% per l’aeroporto di Bari, il 25% per l’aeroporto di Brindisi, il 23% per l’aeroporto di Taranto-Grottaglie e il 22% per l’aeroporto di Foggia.

Gli aeroporti del futuro prevedono lo sviluppo della capacità ricettiva delle infrastrutture, delineando la trasformazione del modello di business, guidata dall’innovazione della domanda e dell’offerta, dalle nuove tecnologie, dagli obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, volti al miglioramento dei livelli di servizio ai passeggeri ed alle compagnie aeree.

ENAC ha sottolineato la solidità di Aeroporti di Puglia, evidenziando come tutti gli indicatori confermino una situazione equilibrata e sostenibile, capace di garantire il rispetto degli impegni a lungo termine. Una condizione che consente all’azienda di affrontare con fiducia il piano di investimenti e le sfide future, assicurando sostenibilità economica e adeguata liquidità.

“La firma di oggi – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – rappresenta un passaggio fondamentale che consolida il ruolo della rete aeroportuale pugliese all’interno del sistema Paese. Aeroporti di Puglia, ancora una volta dimostra come gli scali del territorio siano strategici per lo sviluppo economico, turistico e sociale di una regione sempre più accogliente, connessa e competitiva. Questo contratto definisce un quadro certo di investimenti, pianificazione e obiettivi di efficienza e sostenibilità, permettendo ad Aeroporti di Puglia di

proseguire con decisione nel percorso di ammodernamento, potenziamento e internazionalizzazione dei nostri scali. Gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie non sono semplici punti di transito, ma veri e propri motori di crescita che garantiscono connessioni fondamentali per cittadini, imprese e turisti. Ringrazio ENAC per la costante collaborazione e per il ruolo attivo nel sostenere una visione moderna e integrata del trasporto aereo. Ringrazio anche Aeroporti di Puglia per l’impegno e la capacità gestionale dimostrata in questi anni che sono stati abbastanza complessi”.

“Questo contratto – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – sancisce non solo la continuità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, ma anche l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, da sempre princìpi cardine della nostra strategia aziendale. La firma di oggi ci permette di potenziare ulteriormente i servizi offerti ai passeggeri, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la competitività degli scali pugliesi, con uno sguardo sempre attento alle nuove sfide del trasporto suborbitale, nel quale lo Spazioporto di Grottaglie è destinato a svolgere un ruolo fondamentale. Con la firma del Contratto di Programma, Aeroporti di Puglia consolida la propria posizione come operatore di riferimento nel panorama italiano, pronto ad affrontare le sfide della mobilità del futuro e a contribuire in modo concreto allo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Il Direttore Generale Enac, Alex D’Orsogna, firmatario del contratto di programma, ha evidenziato: “Auspico che all’accordo firmato con il gestore pugliese, terzo contratto sottoscritto nel 2025 e nono dalla rielaborazione del modello, ne seguano presto altri, così da poter monitorare ancora meglio l’attuazione degli impegni presi dalle società di gestione durante la progettazione e la pianificazione delle infrastrutture. Questo fa parte del più ampio processo di modernizzazione e sviluppo degli aeroporti italiani in cui l’Enac è impegnato nel suo ruolo di Autorità del settore e di rappresentanza dello Stato”.

“Il comparto del trasporto aereo, sotto la guida dell’Enac, è sempre più orientato verso un’evoluzione innovativa, sostenibile, intermodale e di qualità” – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Lo strumento di regolazione tariffaria che trova un bilanciamento tra i diversi interessi aeroportuali è fondamentale per permettere di pianificare in modo sostenibile gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, accompagnando la crescita del traffico. Si tratta di investimenti che devono rispettare gli obblighi di legge e garantire all’utenza livelli di sicurezza e qualità dei servizi elevati, un buon efficientamento energetico.”

Dall’approvazione del piano quadriennale degli investimenti ad agosto scorso, Aeroporti di Puglia ha già dato avvio a una serie di interventi previsti nel Contratto, quali: