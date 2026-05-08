Bari, per domani modifiche al trasporto pubblico tra corse prolungate e nuovi percorsi dei bus

In occasione della festa patronale di San Nicola, il 9 maggio il servizio di trasporto pubblico cittadino subirà un potenziamento e una rimodulazione delle corse a partire dalle ore 16 e fino al termine del servizio. L’obiettivo è quello di garantire la mobilità dei cittadini nelle ore di maggiore afflusso legate agli eventi in programma e facilitare gli spostamenti da e verso il centro.

Diverse linee urbane effettueranno l’ultima corsa alle ore 24. Si tratta delle linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53, che prolungheranno quindi il servizio serale per coprire la fascia oraria più frequentata durante la festa.

Al tempo stesso, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste, alcune linee e le navette dedicate saranno interessate da variazioni di percorso. Le modifiche riguarderanno in particolare le linee 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 14, 22, 27, 42 e 50, oltre alle navette denominate “A”, “B” e “C”, che seguiranno itinerari alternativi rispetto alla normale circolazione.

Per agevolare l’accesso al centro e ridurre il traffico privato, saranno inoltre attivi in via straordinaria i servizi di Park & Ride distribuiti sul territorio cittadino, secondo le consuete modalità di utilizzo.

La linea 1, ad esempio, in direzione San Spirito partirà dal capolinea provvisorio nei pressi della parrocchia di Maria SS. del Rosario in S. Francesco da Paola, mentre verso piazza Garibaldi seguirà un percorso che attraversa il perimetro della piazza stessa prima di tornare al punto di partenza.

La linea 2 manterrà il percorso ordinario in direzione Piscine Comunali, mentre in direzione Centro Servizi Polivalente devierà dopo piazza Luigi di Savoia passando da via Carulli e via Dalmazia fino al cavalcavia Garibaldi. Modifiche simili interesseranno anche la linea 2/, che sarà deviata su più arterie del centro cittadino prima di rientrare nel percorso abituale.

La linea 4 sarà limitata nel tratto urbano con un capolinea temporaneo su corso Cavour, nei pressi del ponte XX Settembre, mentre la linea 10 seguirà variazioni solo in direzione Centro Servizi Polivalente. Più articolati i cambiamenti per la linea 12, che subirà deviazioni sia in direzione Torre a Mare sia verso piazza Moro, attraversando diverse vie del quartiere murattiano.

Anche le linee 14, 22 e 27 saranno interessate da deviazioni in entrambi i sensi di marcia, con passaggi alternativi su corso Vittorio Veneto, piazza Garibaldi e via Piccinni. La linea 42 modificherà il proprio tragitto in modo più esteso, includendo variazioni lungo corso Trieste, via Peucetia e il sottopasso Luigi di Savoia.

Per la linea 50, il percorso comprenderà anche il transito interno al porto, con deviazioni lungo corso Vittorio Veneto e piazza Garibaldi prima del rientro su piazza Moro.

Le navette “A”, “B” e “C” garantiranno invece collegamenti continuativi tra le principali aree di sosta e il centro, seguendo itinerari circolari studiati per alleggerire il traffico nelle ore serali e notturne. In particolare, la navetta “A” opererà tra l’area di sosta Vittorio Veneto e il centro cittadino, mentre la “B” e la “C” collegheranno rispettivamente le zone di via Cognetti e Largo 2 Giugno con le principali direttrici urbane.

Saranno attivate anche otto fermate provvisorie distribuite nei punti strategici del percorso, tra cui via Cognetti, corso Trieste, via Brigata Regina e piazza Garibaldi.

I parcheggi di interscambio resteranno disponibili con la consueta tariffazione agevolata, differenziata tra auto e passeggeri aggiuntivi, e saranno operativi con orari prolungati fino alle 2 del giorno successivo. Per ulteriori informazioni resta attivo il numero verde dedicato al servizio di trasporto pubblico.﻿