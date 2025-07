Puglia, rinnovato accordo per prestiti a persone in difficoltà

È stato rinnovato in Puglia l’accordo per agevolare l’accesso al credito da parte di cittadini in difficoltà economica e in situazioni di sovraindebitamento. A sottoscrivere la nuova convenzione è stata Banca Mediolanum, che conferma il proprio impegno nel sostenere le fasce più fragili della popolazione.

“Finora il bilancio è molto positivo. Siamo qua al primo rinnovo, con lo scopo di dare maggiore vigore a questa convenzione per far fronte ai bisogni che stanno crescendo nella società italiana e particolarmente in questo territorio. Le persone fanno sempre più fatica a gestire la propria finanza per mancanza di adeguate entrate. Da qui nasce il ricorso al credito, in maniera difficile da gestire”, ha dichiarato il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, a margine della firma. L’accordo punta a offrire prestiti sostenibili e assistiti, per contrastare le forme di credito ad alto rischio e dare un supporto concreto a chi, per condizioni economiche o sociali, ha difficoltà a ottenere finanziamenti attraverso i canali tradizionali.

freepik