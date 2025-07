Trattenere i giovani talenti in Puglia, ok al disegno di legge

La IV Commissione consiliare della Regione Puglia, presieduta da Francesco Paolicelli, ha approvato con voto unanime il Disegno di Legge per la valorizzazione, la mobilità circolare e permanenza dei talenti, confermando una convergenza piena sull’importanza strategica del capitale umano per lo sviluppo del territorio.

Il provvedimento mira a trattenere i giovani formati in Puglia, favorire il rientro dei pugliesi all’estero, attrarre talenti dall’esterno e promuovere l’autoimprenditorialità e l’innovazione sociale, in un quadro di mobilità circolare e crescita sostenibile. Si inserisce in modo coerente all’interno della Strategia regionale SmartPuglia2030, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della visione #mareAsinistra per l’attrazione dei talenti.

Un ruolo centrale è stato attribuito al percorso partecipativo, attivato nel rispetto della Legge regionale n. 28/2017 sulla partecipazione: attraverso la piattaforma “Puglia Partecipa” (dal 19 giugno al 7 luglio 2025), cittadini, enti e organizzazioni hanno potuto contribuire al miglioramento del testo. In parallelo, la Commissione ha invitato oltre 120 stakeholder, pubblici e privati, nel corso di due sessioni di consultazione, integrate in un iter istruttorio trasparente e collaborativo.

“L’unanimità con cui è stato approvato questo Disegno di Legge non è solo un dato politico: è un messaggio chiaro”, dichiara il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Abbiamo costruito, insieme, un testo che mette il talento al centro della visione futura della nostra Regione. Trattenere, attrarre, far tornare: non è uno slogan, ma un piano concreto. Abbiamo ascoltato la voce di chi vive, studia, lavora o vorrebbe tornare in Puglia. Il testo approvato recepisce proposte innovative emerse dal percorso partecipativo, a conferma che la democrazia funziona quando è anche ascolto attivo. La Regione oggi si assume la responsabilità di attivare questa rete, per una Puglia più giusta, attrattiva e globale”.

L’impianto del Disegno di Legge è stato apprezzato per l’approccio inclusivo e sistemico, che riconosce il talento non solo nella sua dimensione individuale, ma come leva per generare ecosistemi collaborativi ad alto valore aggiunto. Particolare attenzione è dedicata alla rete dei pugliesi nel mondo, considerata una risorsa strategica per riconnettere saperi, costruire relazioni transnazionali e rafforzare il legame identitario con la Puglia in una prospettiva internazionale.