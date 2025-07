Strage di via D’Amelio, le commemorazioni a Bari

Oggi, sabato 19 luglio, l’amministrazione comunale ha ricordato il 33^ anniversario della strage di via D’Amelio, a Palermo, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Pertanto, sono stati organizzati diversi momenti celebrativi in città.

Alle ore 9 la vicesindaca Giovanna Iacovone ha deposto una corona d’alloro sotto il toponimo di via Falcone e Borsellino e, a seguire, una corona di fiori presso il murales situato, sempre in via Falcone e Borsellino, sul muro che delimita l’area delle Casermette.

Alle ore 10.30, invece, l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone ha deposto una corona d’alloro nel giardino dedicato a Emanuela Loi (l’area a verde tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente), insignita della medaglia d’oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita in difesa dello Stato e delle istituzioni.

Infine, alle ore 16.59, ora esatta della strage, alla presenza delle autorità civili e militari, l’assessore alla Legalità Nicola Grasso ha deposto una corona di fiori e ricorderà il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta presso la facciata esterna di Palazzo di Città.