Bari, posteggi stadio: avviata procedura per assegnazione concessione

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso per la concessione temporanea dei 21 posteggi dell’area esterna dello stadio San Nicola, in occasione delle partite della società sportiva Calcio Bari Spa, per il campionato 2025/2026 della Lega Serie B. Inoltre, è stato pubblicato l’avviso, per la concessione temporanea di 5 posteggi, sempre nell’area esterna del San Nicola, per la vendita di gadget sportivi in occasione delle partite casalinghe del prossimo campionato.

Nello specifico il primo avviso è finalizzato all’assegnazione e al rilascio di concessione d’uso temporanea di ventuno posteggi liberi, di 32 metri quadri ciascuno, in occasione delle diciannove partite casalinghe della Ssc Bari per il campionato della Lega Serie B 2025/26, da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare dotati di “negozi mobili” (food truck) che devono essere attrezzati, omologati allo scopo per cui vengono impiegati, revisionati, assicurati per RCA e dotati di D.I.A. sanitaria. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma Autorizzo.com e dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 luglio 2025.

Il secondo avviso, invece, riguarda l’assegnazione e il rilascio di concessione d’uso temporanea di cinque posteggi liberi, di 16 metri quadri ciascuno, da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore non alimentare con banco per la vendita di gadget sportivi, quali bandiere, sciarpe, cappellini, magliette. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma Autorizzo.com e dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 21 luglio 2025.