“Sport senza frontiere” nel municipio IV: l’avviso pubblico

La presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale, disponibile a questo link, l’avviso pubblico per la realizzazione di “Sport senza frontiere”, l’evento sportivo rivolto principalmente ai minori residenti nel Municipio IV, in programma tra settembre e ottobre. La manifestazione, suddivisa in tre momenti distinti (terza edizione del Torneo di calcetto del Municipio IV, Attività a corpo libero e Giochiamo insieme), prevede, quindi, diverse occasioni di incontro: il torneo di calcetto dovrà tenersi il 20, il 27 e il 28 settembre, mentre gli altri due appuntamenti dovranno svolgersi nelle mattine del 20, 21, 27 e 28 settembre, del 4 e 5 ottobre.

Il torneo di calcetto vedrà la partecipazione di bambini e bambine in squadre miste, composte da almeno sette titolari e tre riserve, coinvolte in due tornei da quattro squadre ciascuno: nel primo i partecipanti dovranno avere un’età compresa tra 8 e 9 anni, nel secondo tra 10 e 11 anni. A ogni partecipante al torneo, che dovrà svolgersi in una o più strutture del territorio, saranno distribuiti gratuitamente indumenti sportivi, come pantaloncini e maglie numerate di otto colori diversi: almeno la metà dei minori non dovrà essere iscritta ad associazioni sportive, al fine di garantire la piena inclusione dei piccoli di tutto il territorio. La partecipazione alla manifestazione è gratuita.

Per quanto concerne le Attività a corpo libero, quali pilates, ginnastica dolce e altre discipline aerobiche, dovranno tenersi nel parco Mizzi (Loseto), nel giardino Rita Levi Montalcini (Carbonara), nella struttura multifunzionale sportiva Leo Dell’Acqua (Carbonara), nel parco Green Mission (Santa Rita), in piazza Vittorio Emanuele (Ceglie del Campo) e nell’area interna al complesso Bari Domani.

Allo scopo di coinvolgere diverse fasce di età di residenti, contestualmente è prevista la realizzazione dell’evento Giochiamo insieme, che consiste nello svolgimento di giochi di gruppo all’aria aperta, come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, il gioco del fazzoletto e tanti altri.

“Il Consiglio del Municipio IV è lieto di annunciare la pubblicazione di questo avviso – commenta Maria Chiara Addabbo – che prevede la realizzazione di un calendario di attività sportive, in programma in momenti diversi, in grado di unire i partecipanti nel segno della solidarietà e dei principi di accoglienza e inclusione. Alcune delle attività, come il torneo di calcio, saranno regolarmente riproposte, visto il riscontro positivo registrato negli anni scorsi, e tante altre saranno organizzate con la volontà di far partecipare i cittadini di tutte le età, attraverso la riscoperta di molti giochi “di strada” classici in uno scambio intergenerazionale che ci auguriamo possa arricchire il bagaglio di esperienze dei partecipanti”.

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento comunale n. 138/2007, dimostrando di condurre attività prevalentemente sportive attraverso la presentazione della documentazione richiesta dall’avviso. Per la realizzazione della manifestazione il Municipio IV riconoscerà il contributo massimo concedibile, pari all’80% del disavanzo della manifestazione, e comunque non superiore a 6mila euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del prossimo 25 luglio, tramite Pec all’indirizzo municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it o consegna a mano, in plico chiuso e sigillato, all’ufficio Protocollo del Municipio IV dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.