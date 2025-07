Estate: FlixBus potenzia le tratte con Bari e provincia

FlixBus ha potenziato le tratte con Bari e la sua provincia per l’estate, per offrire a chi parte dal territorio ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia.

Inoltre, la società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dalla città fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le preferenze dei Baresi per le vacanze di quest’anno.

Da Bari verso oltre 90 destinazioni, anche all’estero Oggi da Bari si possono raggiungere senza cambi oltre 90 destinazioni, fra cui alcune mete internazionali come Zurigo in Svizzera, Grenoble in Francia, e Monaco di Baviera e Francoforte in Germania.

Su molte corse in partenza da Bari, internazionali e nazionali, FlixBus ha aumentato la frequenza per l’estate. Il capoluogo sarà collegato con Napoli circa 60 volte alla settimana con tempi di percorrenza da 2 ore e 50 minuti, mentre Roma resta raggiungibile fino a circa 50 volte alla settimana. Aumenta la frequenza anche sulle tratte per Bologna (collegata fino a 40 volte a settimana) e Milano (fino a 19 volte). Vengono anche potenziati i collegamenti diretti con località di mare a medio raggio come Policoro (a poco più di due ore) e Metaponto (a un’ora e 50 minuti) o Rimini, collegata 21 volte a settimana.

Una novità, inoltre, è rappresentata dal consolidamento delle tratte con la Sicilia: vengono inaugurati i collegamenti con Palermo e Trapani, mentre le corse per Catania e Messina salgono a 19 a settimana.

Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche sono attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Le preferite dei Baresi: Napoli la meta del cuore. Nella top ten domina il Sud Italia La classifica delle destinazioni più gettonate dai Baresi vede sul podio Napoli, Roma e Bologna in un’alternanza perfetta di sud, centro e nord Italia. Tuttavia, se si guarda alla top ten, è il Sud Italia che domina le preferenze di chi parte dal capoluogo pugliese, con ben sei destinazioni su dieci nelle regioni meridionali: Napoli Roma Bologna Milano Matera Cosenza Aeroporto di Roma Fiumicino Catania Messina Sibari (CS)

In vendita i biglietti per 17 località in provincia di Bari, dalla Murgia Barese alla Valle d’Itria Anche la costa adriatica assiste a un aumento delle tratte FlixBus per l’estate: Polignano a Mare è ora raggiungibile in notturna anche da Milano e Torino, mentre Monopoli e Mola di Bari vengono integrate definitivamente nella rete internazionale degli autobus verdi con le tratte attive da Grenoble, che le collegano direttamente alla Francia aprendo nuove opportunità a livello di mercato turistico.

Ma il potenziamento dell’offerta in provincia di Bari non si limita alle aree interessate dal turismo balneare. Nell’immediato hinterland, si alza la frequenza sulle connessioni attive con l’aeroporto di Palese e Modugno, mentre nella Murgia Barese FlixBus incrementa i collegamenti diretti ad Altamura e Gravina in Puglia dalla Basilicata e da Roma. La società continua inoltra a garantire le tratte fra Casamassima, Turi e Putignano e Roma e Napoli, queste ultime collegate anche con Alberobello e Locorotondo per facilitare l’arrivo di nuovi visitatori in Valle d’Itria.

Sui canali FlixBus sono inoltre in vendita biglietti autobus + treno, erogati in collaborazione con Ferrotramviaria, per raggiungere Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.