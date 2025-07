Telemarketing: i cittadini italiani sono “ancora vittime indifese”

I dati dell’Autorità Garante per la Privacy dimostrano ancora una volta come in tema di telemarketing i cittadini italiani siano vittime del tutto indifese, e come le misure fin qui adottate per contrastare le telefonate commerciali si siano rivelate del tutto inefficaci. Lo afferma il Codacons, che ricorda inoltre le novità in arrivo il prossimo agosto.

Nonostante 32 milioni di cittadini ad oggi iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, codici di condotta e altre misure introdotte negli ultimi anni, le telefonate commerciali proseguono senza sosta, soprattutto a causa di operatori che chiamano dall’estero e che sfuggono a qualsiasi controllo o sanzione – spiega il Codacons – Dal 19 agosto, tuttavia, arriveranno in Italia le prime novità, con il blocco delle chiamate commerciali provenienti dall’estero che utilizzano finti numeri fissi italiani per ingannare i cittadini e indurli a rispondere.

Una misura che sulla carta potrebbe limitare il fenomeno del telemarketing selvaggio, ma che rischia di essere vanificata dalle contromisure dei call center illegali, i quali utilizzano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti – conclude il Codacons.