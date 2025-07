Bari, a fuoco deposito in via Bengasi: forse corto circuito

Un altro incendio intorno a mezzanotte è scoppiato a Bari in un deposito\laboratorio sito in un piano interrato in via Bengasi. Per cause da accertare, forse un corto circuito, il deposito è andato in fiamme. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati fino alle 4 per le ordinarie opere di estinzione e messa in sicurezza.