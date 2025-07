Humanity One, i 45 migranti resteranno in Puglia

Resteranno in Puglia i 45 migranti sbarcati questa mattina nel porto di Bari dalla nave Humanity One, dopo il salvataggio avvenuto il 18 luglio scorso al largo di Malta. A confermarlo è la Prefettura del capoluogo pugliese. Il gruppo è composto esclusivamente da uomini, ad eccezione di un minore non accompagnato che sarà trasferito nel centro di accoglienza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Gli altri saranno ripartiti tra le sei province pugliesi, seguendo le quote stabilite dal ministero dell’Interno: 14 rimarranno a Bari, 4 andranno nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 5 a Brindisi, 7 a Foggia, 9 a Lecce e 6 a Taranto.

Foto repertorio