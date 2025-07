Incendio in un oleificio a Corato, a fuoco diversi mezzi

Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio nei pressi di un frantoio nel comune di Corato. L’oleificio di vaste dimensioni era fortemente a rischio come gli stessi grandi silos serbatoi. All’arrivo dei vigili del fuoco già un’autocisterna e un’auto nonchè qualche cassone in plastica erano in fiamme tuttavia il pronto intervento, in forze di tre squadre di vigili del fuoco ha contenuto il rogo salvando l’azienda.