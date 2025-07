Performance di piazza e un concerto gratuito questa settimana a Bari

Doppio appuntamento tra musica e teatro questa settimana con la rassegna All’imbrunire, con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Fondazione SAT. Tra performance di piazza e un concerto che vedrà salire sul palco due icone internazionali della musica ska e reggae, proseguono gli appuntamenti gratuiti che rientrano nel calendario dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2025’.

Martedì 22 luglio al Parco Rossani (ore 19) e in piazza Mercantile (ore 21) arriva il barbonaggio teatrale di Ippolito Chiarello. Una speciale performance dove il teatro abbandona gli spazi chiusi e torna in strada, con un’esperienza innovativa replicata in diverse città europee: è l’artista a portare lo spettacolo ‘a domicilio’, interpretandone alcuni spezzoni per il pubblico di passaggio. Un monologo che esplora l’animo umano con uno stile unico, tra comicità e dramma. Un racconto ironico, pungente, che si fa strada tra le miserie e le speranze della vita quotidiana, affrontando temi universali come la solitudine, la ricerca di se stessi e la dignità in un mondo che spesso sembra non averne. Con il suo talento inconfondibile, Chiarello ci conduce in un viaggio inaspettato, in cui il confine tra comico e tragico si fa sottile come un filo di seta.

Giovedì 24 luglio ci spostiamo al Teatro Kismet per una serata internazionale in musica che vede la band pugliese The Big Ska Swindle (Dario Divella, Alessio Virno, Nico Quarto, Giuseppe Leali, Nicola De Liso e Gaetano Grazioso) condividere il palco con due grandi ospiti internazionali: King Hammond – vincitore del Grammy Award 2002 come ‘Best Reggae Album’ per il suo lavoro da direttore musicale nell’album del 2002 di Lee ‘Scratch’ Perry, Jamaican ET – e Louis Alphonso, entrambi nella formazione originale della band Bad Manners. L’occasione è Italian Reggae Riot Vol.1, debutto nazionale in Italia del festival Reggae Riot che a Londra diffonde un messaggio di pace e integrazione contro il razzismo. Hammond e Alphonso hanno scritto la storia della musica reggae inglese e 2Tone, label che rappresentò il riferimento principale per i gruppi del movimento e che faceva riferimento nel nome al desiderio di trascendere e disinnescare le tensioni razziali nell’Inghilterra neoliberista della Thatcher-era. Molte band vedevano la compartecipazione sia di musicisti bianchi che neri, in una mescolanza che non era affatto usuale per l’Inghilterra di allora.

La rassegna All’imbrunire si compone di 10 appuntamenti gratuiti in programma fino ad agosto in teatri e spazi all’aperto, che rientrano nel calendario dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2025’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020.

Il concerto Italian Reggae Riot Vol.1 è ad accesso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata al numero 335 805 22 15 o via mail a botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.leduebari.it.