Turismo: i viaggi in treno sono sempre più apprezzati

Secondo il Travel Trend Report 2025 di Trainline, il 35% degli italiani afferma di apprezzare la possibilità di osservare il paesaggio che scorre, scoprendo gemme nascoste e trovando un senso di calma lungo il percorso.

In particolare, la Gen Z sta guidando questo cambiamento: il 79% è attratto dai viaggi internazionali in treno, più di qualsiasi altra generazione. Oltre all’avventura, questa scelta riflette una crescente consapevolezza dell’impatto sul pianeta.

Il 42% degli italiani, in particolare i viaggiatori più giovani (il 38% della Gen Z), cerca attivamente modi più sostenibili per viaggiare. È così che prende forma la tendenza che guida i viaggiatori nel 2025: il Mindscape. Il perfetto equilibrio tra mindfulness (consapevolezza del momento) e landscape (paesaggio), definendo un modo di viaggiare consapevole in cui la bellezza del paesaggio circostante diventa fonte di relax e ispirazione. Per i giovani viaggiatori, il viaggio in treno incarna tutti questi elementi, sia che si tratti di prendere il treno per Parigi, visitare alcune delle capitali più vivaci d’Europa, o fare un Interrail attraverso più destinazioni.

La prenotazione tramite Trainline offre ulteriori vantaggi, inclusa la possibilità di utilizzare la Carta Giovani Nazionale per i viaggiatori dai 18 ai 35 anni, il che significa che pianificare il viaggio diventa anche più accessibile ed economico.