Meteo, nel weekend tregua dal caldo: a Bari previsto bollino giallo

Le temperature torride che in questi giorni stanno interessando gran parte dell’Italia tenderanno ad attenuarsi con l’avvicinarsi del weekend. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, per la giornata di sabato 27 luglio è previsto un solo bollino rosso, assegnato a Catania, mentre non ci saranno città con bollino arancione.

Sette le città con bollino giallo, tra cui Bari, insieme a Cagliari, Messina, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. Per la giornata di domani, giovedì 25 luglio, persisterà invece un livello di allerta più elevato: sono tre le città con bollino rosso – Campobasso, Palermo e Pescara – mentre saranno otto le città con bollino arancione, tra cui Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. L’attenzione resta alta, ma il trend in calo delle temperature potrebbe portare un po’ di sollievo già a partire da venerdì sera.

foto freepik