Bari, bonifica dei portici di corso Italia dopo le denunce

Dopo le continue segnalazioni di residenti e del consigliere municipale Luca Bratta, sono in corso i lavori di pulizia dei portici di corso Italia. Gli addetti stanno trovando di tutto: dalle siringhe alle bottiglie di vetro, materassi e rifiuti di ogni tipo. Sono in corso anche delle valutazioni da parte delle Fal per alzare ancora di più la recinzione e impedire completamente l’accesso sotto i portici, cosa che al momento avviene sistematicamente.