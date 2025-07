Terminal bus a Bari, la Regione stanzia 150mila euro

Approvato dalla Giunta regionale lo stanziamento di 150.000 euro come rimborso per gli operatori di Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl e CO.TR.A.P., per i maggiori oneri da sostenere fino a fine anno per il transito e la sosta degli autobus presso il nuovo Terminal bus (gestito da FS Park) adiacente la Stazione FS di Bari.

Tenuto conto dell’imminente inibizione alla sosta e alla fermata degli autobus extraurbani su via G. Capruzzi, con estensione del divieto entro la fine del 2025 anche su Largo Ciaia, e della conseguente individuazione da parte Comune di Bari del nuovo Terminal bus quale sito alternativo idoneo a garantire la sicurezza e regolarità del servizio (in assenza di altre aree pubbliche ubicate in prossimità della Stazione FS di Bari Centrale), la Regione con questo stanziamento vuole garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico automobilistico regionale esercito dai suddetti operatori di TPL, nell’ambito dei rispettivi contratti di servizio e nel rispetto dei vigenti programmi di esercizio.

Il terminal bus, realizzato sull’estramurale Capruzzi, aprirà per l’inizio del nuovo anno scolastico.