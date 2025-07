Torna il gran caldo a Bari. Domani e dopodomani infatti, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, diramato dal Governo, è previsto bollino arancione. Sia per domani, 24 luglio, sia per dopodomani, 25 luglio, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. Si tratta di temperature e condizioni che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in quelle a rischio.

Foto repertorio