Bari, parcheggio da 300 posti a Santo Spirito: al via i lavori

Hanno preso il via oggi, dopo diverse polemiche dei residenti che lamentano da anni disagi, i lavori relativi al parcheggio di Santo Spirito che ospiterà 300 posti auto. Lo rende noto l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi evidenziando che i lavori sono iniziati sull’area di sosta acquisita dall’amministrazione comunale al servizio del quartiere di Santo Spirito. Si tratta di uno spazio nei pressi della caserma dei Carabinieri e del Poliambulatorio della Asl che l’amministrazione comunale ha acquisito e deciso di utilizzare come area per il parcheggio di circa 300 autovetture. Al parcheggio si potrà accedere da via Napoli, nei pressi del Poliambulatorio della Asl.

Per renderlo subito fruibile, sono partiti oggi i lavori provvisori: nello specifico, saranno eseguiti la posa di materiale stabilizzato, per rendere uniforme la pavimentazione, e interventi di piccola manutenzione straordinaria, al fine di allestire l’area e consentire ai cittadini di parcheggiare in sicurezza. L’obiettivo è aprire al pubblico questa nuova area al servizio dei residenti e dei fruitori del lungomare a partire dalla prima settimana di agosto. Successivamente, nelle more dell’acquisizione definitiva al patrimonio comunale attraverso procedura espropriativa, gli uffici comunali lavoreranno alla progettazione di un parcheggio green, in linea con quanto realizzato in altre zone della città (largo 2 Giugno, via Peucetia, ecc.), da mettere a disposizione del quartiere.

Questa iniziativa rientra nel più ampio piano comunale per la realizzazione di aree di sosta, finalizzate a rispondere alle esigenze immediate dei cittadini, che nelle prossime settimane vedrà la disponibilità di circa 1000 posti auto lungo tutto il litorale cittadino. Sono prossimi a partire, infatti, i lavori di sistemazione dell’area ex Tiro a volo, nel quartiere di Palese nei pressi del lungomare Lorusso, con la disponibilità di 270 posti, così come, entro fine luglio, partiranno gli interventi per rendere fruibile un’area di sosta a ridosso del lungomare IX maggio a San Girolamo, che conterà circa 200 posti per residenti e frequentatori del litorale. A sud, invece, è di queste ore la sigla della convenzione stipulata tra Amtab e ACI per la disponibilità dell’area di fronte all’attuale Park&ride di Pane e Pomodoro, che sarà organizzata per la sosta di circa 200 automobili a cura di Amtab.

“In questo primo anno di lavoro abbiamo dedicato ogni sforzo possibile per dare risposte ai cittadini che richiedono maggiori aree di sosta, soprattutto nei quartieri dove le opere di riqualificazione hanno determinato la creazione di spazi pedonali e infrastrutture di mobilità lenta – commenta Domenico Scaramuzzi -. Con il sindaco Vito Leccese ci siamo dedicati a individuare possibili soluzioni, sia su aree private sia su quelle pubbliche, per la creazione di vere e proprie aree di sosta nuove al servizio della costa, che diventa ogni anno più attrattiva. In questo modo riusciremo a offrire, entro quest’estate, 1000 nuovi posti auto, immediatamente disponibili, da nord a sud della città. Nel frattempo stiamo lavorando su due fronti: presto saranno pronti i progetti esecutivi dei nuovi due Park&ride in via Tommaso Fiore, a ridosso del cimitero monumentale, con 850 posti auto, e a Lamasinata, con 1.500 posti, che sarà collegato sia con la stazione della Ferrotranviaria Fesca-San Girolamo sia con l’estensione della linea blu del BRT finanziato dalla Regione Puglia. Ancora, ci stiamo dedicando al tema parcheggi in tutti i quartieri per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e di tutte le categorie. Con i progettisti del piano della sosta, che abbiamo incaricato lo scorso dicembre, stiamo lavorando sulle zone dove sarà realizzata l’infrastruttura del BRT su corsie preferenziali. Stiamo studiando soluzioni per ogni linea, a cominciare dal Municipio II, dove presto saremo nelle condizioni di illustrare, con dati e numeri, il lavoro che stiamo completando per offrire nuove aree di sosta nei quartieri interessati”.