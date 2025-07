Rifiuti, a Bari potenziata la raccolta di carta e cartone

Migliorare il decoro urbano contrastando il fenomeno dei bidoni troppo pieni o l’abbandono dei rifiuti. La ripartizione Ambiente, in accordo con Amiu Puglia, rende noto che, secondo gli indirizzi indicati dalla giunta comunale, è stato approvato il potenziamento del servizio di svuotamento dei cassonetti per la raccolta congiunta di carta e cartone.

Il piano prevede una maggiore frequenza di svuotamento dei cassonetti per carta e cartone, come di seguito indicato: incremento della frequenza da 6 giorni su 7 a 7 giorni su 7, nei quartieri Libertà, Murat, San Nicola; incremento della frequenza da 3 giorni su 7 a 6 su 7 nei quartieri Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale; incremento della frequenza da 2 giorni su 7 a 3 su 7 nel quartiere Japigia. La sperimentazione è partita lo scorso 17 luglio e andrà avanti fino al 30 settembre 2025. La nuova organizzazione del servizio interessa esclusivamente i cassonetti stradali destinati al conferimento congiunto di carta e cartone. Contestualmente, sarà assicurata la prosecuzione del servizio di raccolta selettiva degli imballaggi di cartone su tutto il territorio, operata da Recuperi Pugliesi, dal lunedì al sabato. La raccolta selettiva dei cartoni prevede il posizionamento degli imballaggi da parte delle utenze non domestiche di fianco ai cassonetti per la raccolta della carta, secondo gli orari previsti, e il conferimento all’esterno dell’esercizio commerciale per le attività presenti su alcune vie a vocazione commerciale individuate come “Vie del Cartone” da ordinanza sindacale.

“Il potenziamento del ritiro della frazione congiunta della carta e del cartone, insieme ai tanti sforzi che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo negli ultimi mesi, ha l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e di razionalizzare i servizi nell’ottica anche della sostenibilità economica – sottolinea l’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino -. La sperimentazione però, ci tengo a sottolinearlo, sarà davvero efficace se tutti rispetteranno le regole della corretta raccolta differenziata. Ricordo, infatti, che gli imballaggi di cartone degli esercizi commerciali, per essere conferiti correttamente, vanno impilati e piegati di fianco ai cassonetti: questa modalità ci permette di incassare un corrispettivo di 150 euro a tonnellata, che rappresenta un risparmio notevole per le casse pubbliche. Gli stessi, quando abbandonati, talvolta sporchi e non piegati, nei cassonetti della carta e del cartone, fanno perdere qualità alla raccolta e costituiscono un mancato introito per l’amministrazione, visto che il corrispettivo è pari a zero euro. Facciamo, dunque, ancora una volta appello al senso di responsabilità di tutti affinché si rispettino i regolamenti, perché razionalizzare le spese significa anche diminuire il carico della tassazione”. “Invitiamo i cittadini a compattare le scatole e, allo stesso tempo, le attività commerciali a seguire le regole dei conferimenti delle Vie del Cartone – aggiunge la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro -. Un impegno condiviso, per razionalizzare gli spazi e seguire le regole, può essere una strada efficace da percorrere”.