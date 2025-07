Con i Grandi Eventi dell’estate, entra nel vivo il programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025

Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 entra nel vivo con i Grandi Eventi di agosto e settembre, a cui fanno da corollario le attività e gli spettacoli che compongono i Progetti di Comunità organizzati dagli operatori culturali lucerini. A partire da settembre la realizzazione dei Progetti Speciali.

L’evento di punta del programma agostano è la rassegna teatrale Estate Musa e Stelle, realizzata in collaborazione con Puglia Culture e prodotta all’interno del suggestivo Anfiteatro Augusteo, i cui recenti lavori di riqualificazione hanno incrementato la capienza e i servizi. Filo conduttore della rassegna è la musica e le sue cangianti armonie e tonalità definite da contesti eterogeni e autori di formazione diversa.

Ad aprirla, il 24 agosto, sarà lo spettacolo musicale Lettera ad Eduardo di Massimiliano Gallo. A cui seguiranno: HABER, LE SUE CANZONI e BUKOWSKI di e con Alessandro Haber il 26 agosto; CAFONI. UN RACCONTO MUSICA di e con Michele De Virgilio il 31 agosto; QUANDO UN MUSICISTA RIDE con al centro della scena Elio il 2 settembre. Chiuderà il programma il concerto di Ermal Meta & Orchestra della Magna Grecia.

Non per caso, la conferenza stampa è stata anche l’occasione della sottoscrizione della convenzione tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, Comune di Lucera e Puglia Culture per la gestione e valorizzazione degli spazi dell’Anfiteatro romano di Lucera, nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di favorirne la regolare fruizione e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio, mediante l’attivazione di azioni sinergiche per la sua fruizione e tutela.

Nek, Max Gazzè e The Kolors saranno i protagonisti dei grandi concerti pop del Lucera Music LightS Festival in programma il 15, 16 e 17 agosto nella grande piazza Giacomo Matteotti.

Mentre Nek riproporrà al pubblico tutte le sue hit più famose dei quasi 40 anni di carriera, il progetto Musicae Loci di Max Gazzè prevede la reinterpretazione del suo repertorio con l’accompagnamento della Calabria Orchestra. A chiudere la tre giorni musicale il Summer Tour dei The Kolors.

Il programma dei Grandi Eventi della Capitale Cultura Puglia 2025 si aprirà l’8 agosto con la Settimana Medievale, organizzata dall’APS 5 Porte Storiche di Lucera che ci farà vivere un viaggio nel tempo tra dame e cavalieri, tornei, accampamenti storici, spettacoli, sapori antichi e rievocazioni nella splendida cornice della Fortezza Sveva e del centro storico. Dall’8 al 10 agosto sarà rievocato l’assedio angioino (1268-69) Fortezza Svevo Angioina e allestito un tipico villaggio medievale animato da artigiani e giocolieri, dove assistere a spettacoli musicali e gustare buon cibo. Il 12 e il 13 agosto si svolgeranno i tradizionali Torneo delle Chiavi e Corteo Storico, guidato da Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II d’Angiò.

Con la ripresa del Festival della Letteratura Mediterranea, dal 18 al 21 settembre, si chiude il programma dei Grandi Eventi di Lucera Capitale.

E da settembre entrerà nel vivo la realizzazione dei Progetti Speciali che rappresentano l’anima più innovativa, partecipata e identitaria del programma e che costituiranno la gran parte dell’eredità della Capitale.

È questo il segmento della programmazione in cui si esplicita anche la stretta collaborazione e la feconda interazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato dei Promotori: nutrita comunità di imprenditori e professionisti che ha deciso di investire risorse proprie nella realizzazione dell’ologramma interattivo di Federico II (progettato da Fabio Viola), il monumento “La Porta dell’Accoglienza”, il Lucera Jazz & Wine Festival, il festival dedicato a San Francesco Fasani (unico santo originario della provincia di Foggia).

A questi si aggiungono, tra gli altri, la web app “Esplorando Lucera e Monti Dauni”, anche questa progettata da Viola per scoprire interattivamente il territorio utilizzando il gioco, le Residenze culturali e la Carovana culturale, che promuoveranno le produzioni artistiche in loco e le connessioni culturali tra le comunità dei Monti Dauni.

Già da marzo, dopo l’inaugurazione dell’anno della capitale con il concerto di Sergio Cammariere, sono partiti i Progetti di Comunità: oltre 40 tra attività, spettacoli, incontri, visite guidate, laboratori, talk, presentazioni e quant’altro ha animato e animerà il laboratorio di cittadinanza attiva in cui si saldano memoria e futuro. Lucera Capitale Cultura Puglia 205 è, dunque, una festa di comunità che ha coinvolto ogni fascia d’età e ogni segmento sociale.

Sempre nei mesi che abbiamo alle spalle, Lucera ha ospitato i 20 tour operator nazionali e internazionali che hanno partecipato all’edizione speciale della fiera del turismo in Puglia BTM e ascoltato la raffinata musica di Danilo Rea.

Al pari delle attività, Lucera è già attraversata da importanti “cambiamenti culturali”: dai lavori all’Anfiteatro Augusteo al grande finanziamento per il Teatro Garibaldi, dal “cammino di ronda” sulla cinta muraria della Fortezza Sveva-Angioina all’apertura e fruizione dei Mosaici di San Giusto.