“Circo paradiso”, anteprima nazionale domani sera a Maglie

Un’anteprima nazionale per il quinto appuntamento, domani, con “Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna teatrale in corso a Maglie, organizzata dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune di Maglie, Puglia Culture, Università del Salento.

Di scena alle 21.15 a Villa Tamborino Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in “Circo paradiso”, che si avvale della regia di Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata. Ovvero la storia di Cesare e Attilina, due ex trapezisti ormai in pensione, un tempo compagni di vita e di palcoscenico, che vengono chiamati per esibirsi in una “serata d’onore” e ricevere l’ambito premio di tutti i circensi: il trapezio d’oro. Non si vedono da oltre trent’anni, dal giorno in cui il destino li ha divisi. Viaggiando a ritroso nel tempo si raccontano al pubblico accarezzando tutti i capitoli più significativi della loro relazione. In pista, però, non vedremo avvicendarsi soltanto i due protagonisti, ma tanti altri personaggi (Dimitri, il lanciatore di coltelli, Fortuna, la veggente, Betta, la domatrice, Mariuccio, il clown), in una commedia musicale tragicomica che si fa metafora di un’arte, come quella circense, che, oggi più che mai, ci appare come un “tramonto straordinario” per narrare la linea sottile che intercorre fra il cielo e la terra, il palco e la quotidianità, fra la realtà e la fantasia. Un inno allo spettacolo dal vivo e a tutti gli artisti del circo che, proprio come i teatranti, scrivono sull’acqua e nel cuore del pubblico.

Prossimi appuntamenti il 7 agosto – ancora per una prima nazionale – con Totò Randisi, Enzo Vetrano e Margherita Smedile in “Fantasmi”, l’11 e 12 agosto – in prima – “Chiari di Luna” in “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello (sempre in prima nazionale), il 21 agosto con Elena Bucci e Marco Sgrosso in “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli in “Misura per misura” di William Shakespeare – ancora una prima – e per concludere il 31 agosto con Massimo Giordano in “Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli” di Giovanni Delle Donne.

Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e presso Cartel (dove è possibile anche acquistare abbonamenti: piazza Aldo Moro 19, Maglie, 0836.484092 / 328.0454551); online su diyticket.it.