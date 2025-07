Corato, sfreccia con lo scooter senza assicurazione: multe per 10mila euro

Ha ricevuto 10 multe per 10mila euro. Operazione della polizia a Corato dove è stato fermato un 24enne che con il suo ciclomotore privo di assicurazione era solito filmarsi mentre sfrecciava per il centro storico, per poi pubblicare i video sui social dove riceveva l’apprezzamento di alcuni coetanei. L’uomo, con precedenti di polizia, privo di patente poiché mai conseguita, si è ripreso in alcuni video mentre prende in giro una pattuglia della polizia. Nei suoi confronti sono state elevate 10 sanzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro. Il ciclomotore è stato sequestrato e al soccorso stradale. L’azione coordinata delle Forze dell’ordine proseguirà nei prossimi giorni e la Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando situazioni sospette.