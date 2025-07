Mafia a Bari, Giannella: “Preoccupa voto di scambio”

“Il voto di scambio è una delle tematiche che preoccupano di più”. A dirlo è stato il procuratore aggiunto di Bari, Francesco Giannella, nel corso di un’audizione tenutasi oggi a Palazzo San Macuto, a Roma, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali, italiane e straniere.

“Dire che per le prossime consultazioni elettorali non esista preoccupazione sarebbe dire una stupidaggine”, ha sottolineato Giannella, spiegando tuttavia che non si tratta di un fenomeno generalizzato, ma circoscritto a “determinati candidati e a situazioni specifiche”. Il magistrato ha evidenziato il rischio che il voto venga inquinato da dinamiche criminali e ha richiamato l’attenzione sul controllo del territorio da parte di alcune organizzazioni, che potrebbe influenzare l’espressione democratica del consenso.

Foto repertorio