In vacanza al mare vicino a Venezia: alla scoperta di Cavallino Treporti

Non lontano da Venezia e a pochi chilometri da Jesolo, da cui dista una decina di minuti, c’è un litorale che è un autentico angolo di paradiso, sospeso tra natura e storia.

È quello di Cavallino Treporti: un piccolo comune veneto situato a Nord della laguna di Venezia, le cui origini risultano riconducibili, stando alle testimonianze giunte fino a noi, all’epoca romana.

Oggi rappresenta una delle mete turistiche più ambite per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax. Merito della presenza di una lunga spiaggia di sabbia dorata, con tanto di dune e pineta, ma anche di orti che aggiungono un tocco green.

L’anima di Cavallino Treporti è del resto sospesa tra due elementi: quello marino e quello lagunare. I paesaggi appaiono come dipinti dalla mano di un pittore esperto, che gioca magistralmente coi colori degli specchi d’acqua presenti in un orizzonte carico di aspettative.

Scopriamo perché è una località perfetta per trascorrere le ferie estive, complice anche la possibilità di soggiornare in villaggi turistici come Residence Village (www.residencevillage.com), che con i suoi servizi all’insegna di un saper fare ricco di eleganza e ospitalità, tipico di questa parte del Veneto, permette di vivere ancora più appieno la magia dei luoghi.

Un Adriatico diverso, foriero di ispirazioni

Cavallino Treporti è una località turistica tra le più apprezzate del litorale veneto che affaccia sull’Adriatico. Ecco alcune cose da sapere:

la sua spiaggia è lunga 15 km, tutti di sabbia dorata . Si tratta di un luogo particolarmente sicuro per i bambini, che possono approfittarne per giocare in totale libertà;

. Si tratta di un luogo particolarmente sicuro per i bambini, che possono approfittarne per giocare in totale libertà; il fatto che Cavallino Treporti si trovi nell’entroterra, ma con affaccio sul mare, permette di avere a disposizione sia prodotti ittici che agricoli di assoluta qualità , grazie anche alle politiche delle aziende locali orientate a un’economia sostenibile. Recarsi durante le ferie estive da queste parti consente di scoprire una cucina genuina e ricca di gusto;

, grazie anche alle politiche delle aziende locali orientate a un’economia sostenibile. Recarsi durante le ferie estive da queste parti consente di scoprire una cucina genuina e ricca di gusto; a Cavallino Treporti è possibile praticare diversi hobby e sport , a cominciare dal birdwatching e dalla possibilità di muoversi in bicicletta, mettendo da parte l’uso dell’auto;

, a cominciare dal birdwatching e dalla possibilità di muoversi in bicicletta, mettendo da parte l’uso dell’auto; sono tanti gli eventi culturali organizzati tutto l’anno e in particolare durante la stagione estiva, tra mercati, mostre, escursioni gratuite nella natura e molto altro ancora.

Soggiornare a Cavallino Treporti, senza pensieri

Le sue caratteristiche distintive rendono Cavallino Treporti un luogo perfetto dove soggiornare tutto l’anno e specialmente d’estate, quando è possibile fare una vacanza immersi nella natura e in un mare dalle sfumature turchesi.

Fondamentale scegliere una struttura dotata di tutti i comfort per godere al meglio di questo piccolo angolo di autentico paradiso ed è quello che è possibile fare presso un villaggio turistico come Residence Village. È situato in un punto strategico: dista poco più di mezz’ora da Venezia e circa venti minuti dal suo aeroporto; è a soli dieci minuti di macchina da Jesolo.

I servizi di Residence Village sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini come dei single e delle coppie. Tra questi segnaliamo la possibilità di usufruire di una spiaggia privata e di un parco acquatico, nonché di un’animazione che offre tantissime occasioni di divertimento.

Le modalità di alloggio sono molteplici: tra appartamenti, moderni maxi caravan, chalet, bungalow e piazzole per tende, roulotte e camper c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tutto questo senza rinunciare alla convenienza, che non dovrebbe mai andare in vacanza.