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Bari, proteste per i tempi del cantiere in via Argiro

Da domani nuovi divieti

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 12:20
via argiro
  • 4 min

Commercianti e residenti sono preoccupati per i tempi del cantiere in via Argiro e il timore che si vada ben oltre il 30 giugno, come già prospettato anche dall’impresa. «Vogliamo capire quali sono i tempi di questo cantiere, i commercianti sono preoccupati perché c’è il rischio che anche l’estate se ne vada così. Vogliamo conoscere le modalità e le tempistiche delle nuove lavorazioni con le basole storiche negli ultimi due isolati lato piazza Umberto – continuano dal comitato –  Noi vogliamo capire come il Comune intende procedere con questo cantiere».
Intanto sul terzo isolato in parte sono state rimosse le transenne, primo e secondo sono di fatto completati (tranne alcune rifiniture), stesso discorso per il quarto. Resta il problema sui restanti tratti di strada.

I nuovi divieti

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione in corso su via Argiro, è stata emanata l’ordinanza con cui il direttore della ripartizione IVOP dispone regolamentazione temporanea della circolazione su via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro.

Il provvedimento, che sarà in vigore da lunedì prossimo, 11 maggio, fino all’11 giugno 2026 si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, tutelando al contempo la circolazione stradale e l’incolumità pubblica.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede:

  • il divieto di transito per tutti i veicoli su via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro
  • il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata nello stesso tratto
  • l’obbligo di proseguire diritto su via Andrea da Bari all’intersezione con via Abate Gimma
  • il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità delle aree interessate dal cantiere.

Saranno esclusi dai divieti i mezzi dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e di emergenza, i mezzi al servizio di persone con disabilità e i veicoli diretti agli accessi carrabili privati.

Contestualmente, con ulteriore ordinanza dirigenziale, è stata disposta in via temporanea e fino al 30 giugno prossimo, l’istituzione del doppio senso di marcia su un tratto di via Piccinni.

Nel dettaglio, il provvedimento dispone:

  • L’istituzione del doppio senso di marcia suvia Niccolò Piccinni nel tratto stradale compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour.
  • la revoca della corsia riservata per autobus e taxi suvia Niccolò Piccinni nel tratto stradale compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour.

L’istituzione del doppio senso di marcia su via Niccolò Piccinni si è resa necessaria al fine di rendere più fluido il traffico nella direzione est-ovest del quartiere murattiano, considerati i lavori in corso di esecuzione per la riqualificazione di via Argiro e per la realizzazione del sistema BRT a servizio della città.

“Queste nuove ordinanze coincidono con l’avvio delle lavorazioni per il rifacimento con pavimentazione in pietra delle intersezioni di via Argiro – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Al fine di alleviare i disagi ai residenti e ai commercianti, per tutta la durata dei provvedimenti che modificano la circolazione stradale e la sosta in questa zona del murattiano, abbiamo deciso di modificare la segnaletica verticale che regolamenta la ZSR (zona A), consentendo la possibilità, per i possessori dei relativi pass, di parcheggiare gratuitamente in alcune aree attualmente a pagamento per tutti”.

Il provvedimento, a far data da giovedì prossimo,14 maggio interesserà i seguenti isolati:

  • via Abate Gimma (tratto Argiro-Cairoli)
  • via Calefati (tratto Argiro-Cairoli)
  • via Putignani (tratto Argiro-Cairoli)
  • via Crisanzio (tratto Suppa-De Cesare)
  • via Nicolai/Piazza Umberto (tratto Argiro-Cairoli)
  • via Cairoli (tratto A. Gimma-P. Amedeo)
  • piazza Umberto (tratto De Cesare – Nicolò dell’Arca)
  • piazza Umberto (tratto Beatillo-Prospero Petroni).

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