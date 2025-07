Usura e droga, sequestrati beni per un milione nel Barese

Beni per un valore complessivo di oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Altamura, al termine di un’indagine patrimoniale condotta in un Comune dell’Alta Murgia, in provincia di Bari. Il provvedimento è stato disposto dalla terza sezione penale del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale per la prevenzione, su richiesta della Procura, nei confronti di un soggetto già condannato in via definitiva per usura, estorsione e traffico di stupefacenti.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno evidenziato una marcata sproporzione tra i beni posseduti dall’uomo – direttamente o attraverso il suo nucleo familiare – e i redditi dichiarati, facendo emergere una probabile origine illecita del patrimonio. Il sequestro anticipato, finalizzato alla successiva confisca, ha riguardato un intero compendio aziendale, quattro fabbricati, un’autovettura, arredi e disponibilità finanziarie, ritenuti frutto del reinvestimento di proventi da attività criminali.

Foto repertorio