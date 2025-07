Fermato con un chilo di droga, un arresto in Salento

Un uomo di 57 anni, residente a Surbo (Lecce), è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato ieri sera dagli agenti della Sezione Volanti della questura di Lecce durante un controllo del territorio.

Intorno alle 18.45, una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta che procedeva nella stessa direzione degli equipaggi. Durante il controllo, il 57enne ha aperto lo zaino per mostrare i documenti, ma i poliziotti hanno notato al suo interno due panetti avvolti in cellophane marrone, sigillati con nastro adesivo bianco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato immediatamente perquisito.

La perquisizione personale e del veicolo ha portato al sequestro dei due panetti e di un coltello a serramanico, la cui lama era sporca di una sostanza marrone simile a quella rinvenuta. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di trovare anche un bilancino di precisione e un calendario con annotazioni giornaliere riconducibili all’attività di spaccio. Il narco-test della Scientifica ha confermato che la sostanza sequestrata – per un peso complessivo di 1,016 kg – era una miscela di eroina, morfina e codeina. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito in carcere a Lecce.

