Bari, forze dell’ordine nel Parco degli Aquiloni: “Fondamentale la loro presenza”

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Municipio 2 esprime il proprio plauso alle autorità competenti e alle forze dell’ordine per l’immediata presenza già nei giorni successivi a seguito ai fatti occorsi presso il Parco degli Aquiloni in via DeVitofrancesco.

Un’azione puntuale che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la presenza attiva dello Stato nei territori.

Grazie alla loro presenza, bambini e famiglie potranno continuare a fruire in sicurezza di uno spazio che rappresenta un punto di riferimento sociale e aggregativo, nonché il cuore pulsante del nostro Municipio.