“Vacanze Coi Fiocchi” 2025: ai caselli di Bari distribuito materiale per promuovere la sicurezza stradale

Rallentare non significa solo diminuire la velocità al volante, ma anche prendersi il tempo per vivere meglio. È questo il doppio messaggio al centro della campagna nazionale “Vacanze Coi Fiocchi” 2025, tornata anche quest’anno con il claim “Rallenta, sei in vacanza!” per sensibilizzare cittadini e automobilisti su un’estate all’insegna della prudenza e della qualità della vita.

In un mondo che corre, anche quando non dovrebbe, ricordare che i nostri ritmi quotidiani influiscono su salute, lucidità e capacità di guida è più che mai necessario. I dati parlano chiaro: l’eccesso di velocità è tra le principali cause di incidenti gravi, con oltre l’8% dei sinistri con feriti o vittime riconducibile a questo fattore. Ma rallentare può salvare vite non solo sulla strada: chi si concede vacanze regolari riduce fino al 50% il rischio di infarto e l’89% delle persone abbassa in modo significativo lo stress già nei primi due giorni di viaggio.

La campagna, che anche quest’anno conta sul sostegno di volti noti come Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli, ha avuto il suo momento clou oggi, sabato 26 luglio, con presidi attivi in tutta Italia. A Bari, la Polizia Locale e la Polizia Stradale del Compartimento Puglia sono stati presenti all’uscita dei caselli autostradali di Bari-Nord e Bari-Sud, per distribuire materiale informativo accompagnato dal volto rassicurante di Snoopy: adesivi, pieghevoli con consigli sulla sicurezza alla guida e inviti a rallentare anche dentro di noi.

Oltre al presidio stradale, la campagna prosegue anche sui canali digitali, con aggiornamenti e contenuti su Facebook e Instagram e la diffusione di spot radio e video attraverso le emittenti aderenti. I materiali saranno distribuiti anche in numerose sedi locali e i manifesti campeggeranno sulle principali arterie autostradali e nelle città italiane.

“Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i viaggiatori alla guida prudente, alla moderazione della velocità e all’uso delle cinture, per godersi la vacanza nel migliore dei modi – commenta Francesco Carella, Commissario Superiore della Polizia Locale di Bari – Abbiamo avuto riscontri positivi, perché la gente apprezza questa campagna nazionale ‘Rallenta, sei in vacanza’. L’alta velocità, insieme alla distrazione alla guida, è tra le principali cause dei sinistri stradali”.