Torna “Pasqualino Gourmet”, festival dedicato al panino simbolo della capitale dei trulli

Anche quest’anno Alberobello (BA) si prepara ad accogliere “Pasqualino Gourmet”, l’evento dedicato al panino simbolo della città dei trulli. L’appuntamento, giunto alla settima edizione, si terrà dal 7 al 14 agosto 2025 in via Barsento, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio del gusto, con stand gastronomici, birre artigianali, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. Ogni giorno a partire dalle ore 17.00.

Protagonista assoluto sarà, ancora una volta, il Pasqualino, il celebre panino tipico di Alberobello composto da tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Nato negli anni ’50 come spuntino amato dagli studenti del luogo, oggi è diventato un simbolo gastronomico della città.

Durante il festival, oltre alla versione tradizionale, sarà possibile gustare reinterpretazioni gourmet del Pasqualino, accanto a una ricca proposta di primi piatti, specialità di carne, pesce e prodotti locali. Tutto all’insegna della valorizzazione delle eccellenze del territorio, tra cui spiccano il pane di Altamura, il caciocavallo silano e la farina Senatore Cappelli.

Anche in questa edizione, inoltre, sarà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, che premierà la proposta più creativa e gustosa ispirata al panino protagonista.

L’evento sarà arricchito da una selezione di birre artigianali, da un’area dedicata ai bambini e da un ricco programma musicale: ogni sera, a partire dalle ore 21.00, spazio ai concerti dal vivo – dalla musica popolare al pop, dal rock ai grandi successi internazionali – seguiti da dj set che animeranno la festa fino a tarda notte. Novità della settima edizione è la partnership con la Fondazione Carnevale di Putignano, che curerà le installazioni in cartapesta presenti nell’area dell’evento.

“Pasqualino Gourmet” è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello – Assessorato alla Cultura e Spettacolo, di Confartigianato e dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

L’evento è ad ingresso libero. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet (Facebook e Instagram).

PROGRAMMA MUSICALE

Giovedì 7 agosto : Game Boy (grandi successi dance anni 80)

Venerdì 8 agosto : Tormentoni (la festa più divertente d’Italia con i tormentoni di tutti i tempi)

Sabato 9 agosto : Libera Nos A Malo (Luciano Ligabue tribute band)

Domenica 10 agosto : 88Max (883 tribute band)

Lunedì 11 agosto : Crazy 90’s (super show i mitici successi anni 90)

Martedì 12 agosto : Logico 2.0 (Cesare Cremonini tribute band)

Mercoledì 13 agosto : I Calanti (Pizzica – musica popolare salentina)

Giovedì 14 agosto : I Komandanti (Vasco Rossi cover band) & Il Gallo (bassista di Vasco Rossi)

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set dalle 23:00

LA STORIA DI PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell’Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.