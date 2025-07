Mola, prende il via la 50ª edizione della sagra del polpo

Il conto alla rovescia è terminato: Oggi prende il via la 50ª edizione della Sagra del Polpo, evento simbolo dell’estate molese, in programma fino a domenica 27 luglio. Una ricorrenza storica che, nel cuore dell’estate, celebra mezzo secolo di tradizione marinaresca trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso, tra sapori, musica e cultura. Promossa dal Comune di Mola di Bari e organizzata in collaborazione con La Compagnia del Trullo, la Festa del Mare torna con un format rinnovato e ambizioso, che coinvolge l’intero tessuto cittadino. Ogni angolo del centro urbano – dal lungomare al centro storico, dal Castello al porto – sarà animato da installazioni, performance, laboratori, mercatini, talk e mostre, in un’esperienza immersiva e partecipata.

Protagonista indiscusso resta il polpo, simbolo gastronomico per eccellenza della tradizione locale, accompagnato da un’offerta culinaria ampia e variegata che valorizza le risorse del mare e le eccellenze del territorio. Ma questa edizione del cinquantennale punta a un racconto più ampio, che unisce le radici alla contemporaneità, l’identità locale all’energia del presente.

A scandire il ritmo delle tre giornate sarà la musica, con un cartellone artistico di livello nazionale, interamente gratuito, distribuito su due grandi palchi: il Palco del Castello, immerso nella suggestiva arena, e il Palco del Mare, affacciato sul lungomare tra cielo e acqua.

Oggi si parte alle ore 21:00 con Fred De Palma, tra pop e reggaeton, seguito a mezzanotte da Tormento, storica voce dei Sottotono, con un live che attraversa i decenni dell’hip hop italiano. Sabato 26 luglio, ancora doppio appuntamento: alle 21:00 salirà sul palco Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, con il suo universo elettronico e visionario; a mezzanotte sarà invece protagonista Luca Martelli, batterista dei Litfiba, con il suo travolgente show

elettropunk.

Domenica 27 luglio il gran finale è affidato a Noemi, una delle voci più intense del panorama musicale italiano, che porterà sul Palco del Mare il suo “Nostalgia Summer Tour” in una serata che si preannuncia memorabile. Non solo concerti: durante le tre giornate, il centro cittadino ospiterà una serie di attività collaterali dedicate a tutte le fasce d’età. Dalle esposizioni d’arte contemporanea ai laboratori per bambini, dalle dimostrazioni dei pescatori ai percorsi gastronomici, ogni elemento è pensato per valorizzare la vocazione marinara e culturale di Mola di Bari, restituendone un’immagine autentica e dinamica.

La 50ª Sagra del Polpo non rappresenta soltanto un traguardo numerico, ma un passaggio simbolico: il ritorno là dove tutto è cominciato, con uno sguardo proiettato verso il futuro. Un evento che unisce memoria collettiva e visione, radici e innovazione, comunità e apertura. Tutto è pronto. Mola di Bari si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per tre giorni di festa vera, intensa e condivisa. L’appuntamento è da domani, con il mare come orizzonte e la città come protagonista.