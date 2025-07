Bari, aggressione a Pane e pomodoro: ferito 20enne

Un ragazzo di 20 anni di nazionalità georgiana è stato ferito al torace da un’arma da taglio mentre nella serata di ieri si trovata in un’area a ridosso della spiaggia di Pane e pomodoro a Bari. Ad allertare la polizia è stato il personale sanitario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari dove la vittima è arrivata insanguinata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Le indagini, affidate agli agenti della squadra mobile della questura di Bari, dovranno ricostruire cosa è accaduto. Non è infatti chiaro se il 20enne sia stato aggredito nel corso di una rissa, o se abbia subito una aggressione mentre era con alcuni conoscenti. IL giovane sarà ascoltato domani. Sono intanto, state acquisite le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.