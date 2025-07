Bari, a rilento lavori al pala San Pio: “Dove andranno i nostri figli?”

Procedono, ma a rilento i lavori nel palazzetto dello sport di San Pio, l’unico del Municipio 5 attualmente interessato da interventi di riqualificazione che riguardano il tetto e il pavimento. Attualmente il palazzetto risulta inagibile, al contrario degli spazi esterni, ma cresce la preoccupazione dei genitori di alcuni bambini e ragazzi che normalmente effettuano le attività sportive invernali proprio all’interno della struttura, tra queste pattinaggio, pallavolo e basket. Questi ultimi hanno inviato una segnalazione alla nostra redazione lamentando ritardi e possibili disagi in quanto sul quartiere non esistono altre strutture per le attività indoor. Già in passato le associazioni erano intervenute chiedendo la realizzazione di un tensostatico al fine di garantire il diritto allo sport agli utenti del territorio.

“Niente si muove – scrivono i genitori che frequentano la struttura anche per le attività estive all’aperto – i lavori sono fermi. Mentre eravamo nella struttura siamo andati per curiosità a vedere come vanno le cose all’interno. Tutto immobile da settimane. Se continua così non sapremo dove far fare sport ai nostri figli, settembre è vicino. Parliamo a nome dei nostri figli, ma anche di tutti gli altri. Sono tantissimi quelli che resteranno senza uno spazio, in questo palazzetto ci sono molte associazioni che si dividono lo spazio. Anche il pattinaggio, in inverno, non potrà mica fare attività all’esterno. Vogliamo delle risposte, l’estate è breve, ma non abbastanza. Se un lavoro si vuole completare per tempo, si può fare. Non ci sono altre strutture idonee e il rischio è di non far fare sport a tanti ragazzi e ragazze del quartiere. Chiediamo al sindaco Leccese di interessarsi alla questione. Siamo stanchi di essere cittadini di serie B, i nostri figli meritano di avere spazi dove poter praticare il proprio sport preferito”, concludono.