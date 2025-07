Barese bloccato dai militari israeliani a Gaza, Leccese: “Governo intervenga”

“Chiedo al governo italiano di adottare tutte le iniziative diplomatiche utili al rilascio del barese Tony La Piccirella e i civili disarmati componenti dell’equipaggio della nave Handala, compresa quella di convocare l’ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. Non è possibile continuare a rimanere in silenzio”. Lo scrive sui suoi canali social il sindaco di Bari, Vito Leccese, in riferimento alla nave della Freedom Flottilla bloccata ieri dai militari israeliani al largo della Striscia di Gaza. A bordo c’è anche un secondo italiano, il blogger messinese Antonio Mazzeo. “Parliamo di una missione pacifica – prosegue Leccese – la nave trasportava latte in polvere, medicinali, alimenti e beni essenziali per la popolazione di Gaza ormai allo stremo”. “La Handala non è una minaccia – conclude – è un gesto di solidarietà. Bloccarla con la forza militare è un atto gravissimo e inaccettabile”.

(foto facebook leccese)