Bari, dalla musica al luna park: a Palese torna la festa di San Michele

Dalla musica al luna park. A Palese, nel Municipio 5, torna l’atteso appuntamento con la festa di San Michele Arcangelo. A partire dal 7 agosto, fino all’11, saranno tanti i momenti dedicati alla celebrazione del santo patrono del quartiere, sia con celebrazioni liturgiche, sia con celebrazioni civili. Un appuntamento storico, tanto atteso dai residenti, ma anche dai turisti. Le danze si apriranno il 6 agosto con la premiazione del 52esimo torneo rionale “San Michele Arcangelo2, si proseguirà poi il 7 agosto con le celebrazioni eucaristiche e con l’atteso appuntamento della Cena nel borgo sotto le luminarie.

A partire da venerdì 8 agosto si entrerà nel vivo con l’intronizzazione dell’antico quadro sull’altare allestito presso l’atrio della festa comunale e, tra le altre cose, con il giro della “Bassa Banda” per le vie del borgo. Il 9 agosto sarà il turno della processione dell’effige, ma anche della giornata dedicata alla solidarietà con l’evento dedicato alla donazinoe del sangue presso la sede del gruppo Frates Palese. Domenica invece, oltre alle celebrazioni eucaristiche e al giro per le vie del paese del Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano” del Complesso Bandistico “Nino Rota” di Palese e della Bassa Banda di Bitonto, sarà la volta della processione di gala dell’effige alla presenza delle autorità religiose, civili e militari locali e dello spettacolo pirotecnico.

Si proseguirà lunedì con la processione di rientro dell’antico quadro presso la sede della Società di Mutuo Soccorso Principe Umberto e con il concerto finale a cura del gruppo Zucchero Tribute Band in piazza Magrini. Affianco a questi appuntamenti non mancherà il luna park e le bancarelle che adorneranno il borgo e la storica via del corso che conduce alla chiesa.