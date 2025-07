82° anniversario della strage di via Dell’Arca: oggi le celebrazioni a Bari

Nella giornata di oggi, in cui la città celebra l’82° anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca (28 luglio 1943), l’amministrazione comunale di Bari, insieme all’ANPI – Associazione nazionale partigiani d’Italia, all’IPSAIC (Istituto pugliese per la Storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea), all’ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici antifascista), alla CGIL Camera del Lavoro Metropolitana, all’ARCI e al Coordinamento provinciale antifascista, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare il tragico evento a causa del quale persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime fascista.

Questa mattina, quindi, mentre la vicesindaca Giovanna Iacovone ha deposto una corona d’alloro presso il toponimo via Caduti 28 luglio – nei pressi della chiesa di San Sabino, il sindaco Vito Leccese ne ha posizionato un’altra presso il Monumento ai Caduti 28 luglio, nel Cimitero Monumentale di Bari.

“Oggi è importante ritrovarsi qui non solo per commemorare ma per far sì che quanto accaduto quel 28 luglio del ’43 possa rimanere scolpito nella memoria dei baresi in quanto elemento imprescindibile dell’identità antifascista della nostra città – ha dichiarato Vito Leccese a margine della cerimonia -. ‘Viva Libertà’, il grido gioioso dei manifestanti trucidati in via Niccolò dell’Arca 82 anni fa, dimostra quanto fosse vivo l’impegno da parte di una comunità rispetto al percorso messo in moto subito dopo la caduta del regime fascista. La strage di via Niccolò dell’Arca fa parte della storia democratica, antifascista, progressista di Bari e oggi è bello ritrovarsi assieme a tutte le istituzioni e le associazioni impegnate nella tutela della comune memoria storica.

Il messaggio che deve prevalere è quello dell’impegno quotidiano a evitare ogni forma di violenza, a combattere vecchi e nuovi fascismi e ad abbandonare l’uso di parole ostili. Ricordare, oggi, ha un significato particolare, perché la Bari antifascista si ritrova per rinnovare un percorso di consapevolezza condiviso nel rispetto dei valori fondanti della nostra Costituzione”.

Si ricorda inoltre che questo pomeriggio, alle ore 18.30, in via Sparano ad angolo con via Dante, si riunirà il corteo che raggiungerà il complesso monumentale dei Caduti del 28 luglio, in piazza Umberto I, dove è in programma una breve cerimonia cui parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Vito Leccese e la vicesindaca Giovanna Iacovone.