Bari, a fuoco gruppi batterie nella Mater Dei: intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 19 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti presso la clinica Mater Dei Hospital per un incendio al piano meno tre in un locale tecnico. A fuoco alcuni gruppi batterie che solitamente garantiscono la continuità elettrica nei pochi secondi che intercorrono dall’eventuale black out elettrico allo start del gruppo elettrogeno. Tre squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a mezzanotte per estinguere il rogo che ovviamente ha generato tanto fumo. Il pronto e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco unito al perfetto funzionamento delle porte taglia fuoco ha evitato l’evacuazione dell’ospedale.