A Bari una nuova linea produttiva Fuell Cell a idrogeno

Isotta Fraschini Motori (Ifm), società controllata da Fincantieri e punto di riferimento per le tecnologie avanzate del Made in Italy, ha inaugurato a Bari una nuova linea produttiva per lo sviluppo e il collaudo di sistemi Fuel Cell a idrogeno, destinati ad applicazioni navali e terrestri.

L’impianto, attivato presso lo stabilimento industriale di Ifm, rappresenta un investimento strategico nell’ambito della transizione energetica, con soluzioni innovative pensate per i settori civile e della difesa, e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Modugno Nicola Bonasia, il presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo Antonio Decaro, delegati del presidente della Regione Puglia, del sindaco di Bari e del capo di stato maggiore della Marina Militare.

Per Fincantieri sono intervenuti il presidente Biagio Mazzotta, l’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il presidente e l’ad di Ifm Sergio Razeto e Andrea Bochicchio. La nuova linea consolida il ruolo di Isotta Fraschini Motori come polo d’innovazione tecnologica nel Sud Italia, in grado di contribuire concretamente allo sviluppo di sistemi a zero emissioni e all’indipendenza energetica, anche nel quadro di applicazioni strategiche per la difesa nazionale.