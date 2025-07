Nuovo ospedale a Monopoli, Cgil: “Risolvere il problema del personale”

Il rischio di inaugurare nuove strutture sanitarie per poi non riuscire a metterle in funzione a causa della carenza di personale è “un pericolo che si corre in tutta Italia, in particolare nel Mezzogiorno dove le condizioni dei servizi sono più precarie e problematiche”. Lo ha detto a Bari il segretario generale della Fp Cgil, Federico Bozzanca, a margine dell’assemblea generale della categoria del pubblico impiego. Il riferimento è, in particolare, al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, in Puglia, inaugurato sabato scorso. “Noi – ha aggiunto – ci battiamo per questo da tanti anni, chiediamo che ci sia un piano straordinario per l’occupazione in tutto il Paese sui servizi pubblici, a partire dall’affrontare l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il Paese e che stanno pagando i cittadini più deboli”.