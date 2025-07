Assestamento di Bilancio, il centrodestra: “Poteva essere usato per abbassare le tasse”

L’occasione della delibera consiliare (da approvarsi entro il 31 Luglio) per la valutazione della persistenza dell’equilibrio di bilancio, è utilizzata dall’Amministrazione Comunale per distribuire oltre 22 milioni di euro del cd. “avanzo libero”.

“Un consistente tesoretto rinveniente dal bilancio 2024, che ben poteva essere utilizzato per abbassare la pressione fiscale dei Baresi, eliminando per esempio quasi completamente l’addizionale comunale irpef (da decenni allo 0,8% e che frutta alle casse comunali 30 milioni di euro) e così consentendo ai Cittadini di avere più soldi (in autonomia) da spendere”. Lo si legge in una nota dei consiglieri comunali della Lega, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, che hanno partecipato alla conferenza stampa del centrodestra in Comune.

“E che invece viene speso per: comunicazione per avvio cantieri (40mila euro); servizi strumentali grandi eventi (20mila euro); noleggio luminarie municipi (135mila euro); inventario straordinario beni immobili (440mila euro); potenziamento URP (150mila euro); manutenzione gabinetti pubblici (700mila euro); acquisto arredi e suppellettili (400mila euro) e per altre simili spese improduttive e del tutto secondarie. Altri 5,5 milioni di euro vengono allocati per Amiu, in aggiunta ai 70 milioni che annualmente Amiu riceve per l’igiene cittadina; e ciò malgrado i molteplici disservizi ogni giorno presenti in Città in tema di rifiuti e pulizia!”

“Noi” dichiarano i consiglieri della Lega Carrieri e Sisto “avremmo utilizzato il tesoretto del 2024, tutto per ridurre le tasse comunali ai Cittadini. Oppure per le vere priorità della Città: la manutenzione di strade e marciapiedi (a cui si destinano appena 20 milioni annui, a fronte di una spesa corrente annua di 400 milioni); la sicurezza urbana, acquistando strumenti moderni in dotazione alla polizia locale (droni, divise imbottite, bodycam, etc); l’incremento effettivo del verde pubblico e la migliore manutenzione delle aree verdi esistenti, essendo Bari agli ultimi posti in Italia (e quindi in Europa) per mq di verde urbano per abitante. Questo centrosinistra, che da 20anni amministra Bari, fa scelte diverse: spesa improduttiva e soldi pubblici a pioggia, che non potranno rendere Bari più sicura, efficiente, decorosa! L’importante è che i Cittadini sappiano -per poter così valutare pienamente- che i soldi ci sono e vengono dal centrosinistra così spesi!

Mentre noi avremmo fatto altro e lo concretizzeremo con i nostri numerosi emendamenti”, concludono.