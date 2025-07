Riequilibrio di Bilancio a Bari, l’assessore: “Gestione oculata”

In merito alla nota stampa diffusa da alcuni consiglieri di opposizione sulla manovra di riequilibrio di bilancio che dovrà essere discussa e approvata entro fine mese dal Consiglio comunale, l’assessore al Bilancio e Fiscalità locale Diego De Marzo ricorda la ratio che ha ispirato la manovra con la quale l’amministrazione ha inteso innanzitutto affrontare una serie di priorità quali:

– Sostegno alle fasce più deboli, con lo straordinario contributo alloggiativo di 3.600.000 euro finanziato per il secondo anno consecutivo con risorse proprie ( Bari è tra le pochissime città italiane a poterlo fare) ,

– Manutenzione straordinaria del verde cittadino, con un investimento ulteriore di 1.720.000 euro;

– Manutenzioni straordinarie di immobili ERP, con una dotazione di 1.500.000 di euro;

– Manutenzione di strade e marciapiedi, con 1.000.000 di euro in più di manutenzione straordinaria rispetto a quanto previsto nel Piano triennale delle opere pubbliche ed oltre 1.100.000 in più di manutenzione ordinaria nei 5 Municipi rispetto a quanto stanziato nel bilancio iniziale;

– Acquisto nuovi mobili e arredi necessari per il funzionamento degli attuali Asili Comunali, per 1.100.000 euro.

“Grazie a una gestione oculata e virtuosa – commenta Diego De Marzo – non solo riusciamo a mettere in campo nuove e importanti risorse su aspetti fondamentali della vita quotidiana della città, ma prevediamo anche investimenti per la rigenerazione urbana e territoriale nonché risorse necessarie per operazioni finanziarie relative all’estinzione anticipata dei mutui non movimentati. Segno di un’attenta gestione del bilancio comunale e, di conseguenza, della capacità di incidere sullo sviluppo della città in favore delle generazioni future, secondo un approccio troppo spesso sottovalutato dalla politica ma che noi, invece, riteniamo fondamentale”.

Quanto al merito dei rilievi mossi nella nota odierna, l’assessore precisa quanto segue:

– Per quanto concerne l’addizionale comunale Irpef, il Comune di Bari agevola i residenti attraverso una soglia di esenzione di 15.000 euro che, dati statistici alla mano, ESENTA già il 40% dei baresi;

– L’inventario straordinario dei beni immobili richiesto dalla ripartizione Patrimonio si è reso necessario a seguito di approfondimento tecnico degli uffici, in particolare per l’introduzione della contabilità Accrual, che diventerà obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche italiane entro il 2026, come previsto dal PNRR, Riforma 1.15. (Questo approccio mira a fornire una visione più completa e accurata del patrimonio e della situazione economica di un ente, sia pubblico che privato, rispetto alla tradizionale contabilità finanziaria);

– I servizi straordinari relativi alla comunicazione sui lavori previsti in città si ritengono necessari a fronte dei fisiologici disagi legati al moltiplicarsi dei cantieri PNRR, alcuni dei quali in corso, che nei prossimi mesi trasformeranno sensibilmente il territorio urbano: informare puntualmente i cittadini è un passaggio fondamentale per accompagnare questo cambiamento;

– Le bodycam e gli altri mezzi tecnici richiesti dalla ripartizione Polizia Locale sono stati finanziati proprio in questa manovra di bilancio con 150.000 euro;

– Infine, per i Municipi si è ritenuto fondamentale dare un segnale di attenzione alle istituzioni di prossimità proprio nell’ottica di un maggior coinvolgimento e condivisione. Durante il percorso del bilancio partecipato è emersa la possibilità di garantire a ciascun Municipio una dotazione finanziaria aggiuntiva di 60.000 euro e, nell’indicazione delle priorità individuate, i Municipi hanno segnalato l’implementazione di arredi urbani come pure i contributi sociali straordinari in favore delle fasce deboli.

“Come sempre – conclude De Marzo – insieme ai direttori e ai funzionari della ripartizione, che colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto, sono e resto a disposizione di tutti i consiglieri comunali che volessero approfondire ogni aspetto tecnico e operativo della manovra di assestamento che discuteremo nel prossimo Consiglio comunale”.