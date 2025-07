Bari, troppi senzatetto sull’estramurale Capruzzi: “Serve intervento”

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Municipio 2 segnala all’Amministrazione Centrale la presenza crescente di persone senza fissa dimora nel nostro territorio, in particolare lungo l’estramurale Capruzzi.

Una situazione che comporta gravi criticità in termini di sicurezza, igiene pubblica e vivibilità urbana, arrecando disagi quotidiani a passanti, commercianti e pendolari.

“Chiediamo – dicono – interventi urgenti e mirati, tra cui: -il potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine; -l’attivazione dei servizi sociali per l’identificazione e la presa in carico delle situazioni più fragili; -l’istituzione di presidi fissi in prossimità delle zone più sensibili; -operazioni di sgombero e sanificazione periodica degli spazi pubblici occupati impropriamente.

Serve un’azione sinergica tra Comune, Polizia Locale, ASL e Associazioni del Terzo Settore per restituire decoro, sicurezza e tutela del territorio ai cittadini del Municipio 2″.