Bari, addio a Rizzitelli, presidente dell’Angiulli

Addio a Ruggiero Rizzitelli, già presidente dell’Angiulli. Lo comunica il consiglio direttivo della società.

“Figura di riferimento per l’intera comunità, ha guidato l’Angiulli con passione, dedizione e senso del dovere, lasciando un’impronta indelebile nella nostra storia.

In questo momento di profonda tristezza , ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, esprimendo la nostra più sincera vicinanza. I funerali si terranno oggi pomeriggio, 29 luglio, alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista in via Arcidiacono Giovanni (Bari, q.re Poggiofranco). Invitiamo tutti a unirsi nel rendere omaggio alla memoria di una figura che tanto ha dato alla nostra società”.