A Bari il primo aperitivo ecologico: mozziconi raccolti in cambio di birre e gadget

Giovedì 31 luglio, alle ore 18:00, la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari ospiterà il primo aperitivo ecologico targato Plastic Free, un evento innovativo che unisce sensibilizzazione ambientale, partecipazione civica e convivialità. L’iniziativa, organizzata dai referenti locali dell’associazione Plastic Free Onlus con il supporto di Bar Project Academy e del food truck The Raw Bus, prende il nome di “La spiaggia non è un posacenere” e inaugura un ciclo di appuntamenti mensili dedicati alla pulizia dei litorali e alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

La serata si aprirà con un breve talk divulgativo in spiaggia. “Parleremo di quanto un gesto apparentemente piccolo, come gettare un mozzicone nella sabbia, possa avere conseguenze ambientali enormi – spiegano i referenti Plastic Free della Città di Bari, Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli – Lo faremo in modo aperto e informale, senza lezioni frontali: sarà una conversazione alla pari, aperta a tutti”.

A seguire, prenderà il via la raccolta di mozziconi e microrifiuti: un’attività a squadre e in forma di piccola gara. I partecipanti riceveranno un bicchiere per la raccolta dei mozziconi e, a ogni bicchiere pieno riconsegnato, potranno scegliere tra una consumazione gratuita (birra o bevanda analcolica) offerta da The Raw Bus o un gadget Plastic Free (cappellini, portamozziconi, shopper, ecc.), fino a esaurimento scorte.

“L’idea – aggiungono i referenti – è quella di trasformare un gesto virtuoso in un’occasione di socialità. Premiare chi si impegna per l’ambiente, dando il buon esempio, è un modo concreto per coinvolgere sempre più cittadini”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bari – Assessorato al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente e Commissione Politiche Giovanili, Cultura, Turismo e Sport – e punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate barese, con edizioni previste anche ad agosto e settembre.

Plastic Free invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente iscrivendosi, in modo gratuito, su www.plasticfreeonlus.it. “Pane e Pomodoro è la spiaggia dei baresi: mantenerla pulita è una responsabilità collettiva – concludono i referenti Plastic Free – Non è un luogo di nessuno, ma un bene comune da rispettare e tutelare.”