Incidente in autostrada, previste chiusure notturne per lavori a Bari

A causa di lavori di ripristino danni provocati da un incidente, nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio saranno attive alcune chiusure temporanee lungo la rete autostradale in ingresso e uscita da Bari. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di martedì 29 luglio alle 6:00 di mercoledì 30 luglio, sarà chiuso il raccordo R88 Bari Zona Industriale – allacciamento SS96 Bari-Altamura, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto (uscita Bari nord) ed è diretto verso la SS96.

In conseguenza a questa chiusura, sulla D94 Complanare sud di Bari sarà interdetto lo svincolo per Bari Zona Industriale, in uscita per i veicoli provenienti dalla A14. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare lo svincolo di Modugno. Sempre nella stessa fascia oraria, sarà chiuso anche il ramo di allacciamento che dall’R88 immette sulla Complanare sud D94, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto verso la SS16 Adriatica. In questo caso si consiglia di proseguire lungo la SS96 in direzione Bari fino a raggiungere la SS16. I provvedimenti si rendono necessari per consentire l’intervento di ripristino delle infrastrutture danneggiate e garantirne la sicurezza.

freepik